Гроші для людей, що постраждали від війни: який розмір виплати та кому нарахують

Можна чекати на суму до 1 мільйона гривень

Громадянам України з початку війни продовжують нараховувати соціальні виплати за різних обставин. Однією з таких є виплати грошей у разі інвалідності І-ІІІ групи чи смерті через війну.

Як мовиться в законі "Про виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану спричиненими військовою агресією проти України пораненням або загибеллю під час проходження публічної служби, виконання обов’язків на об’єктах критичної інфраструктури та здійснення професійної журналістської діяльності", розмір нарахування буде в межах від 200 тис до 1 млн гривень.

Хто зможе отримати виплати

працівники об’єктів критичної інфраструктури;

особи, уповноважені на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування;

журналісти;

або члени їхніх сімей.

Розмір фінансової допомоги

У разі отримання інвалідності від ІІІ до І, яка настала внаслідок поранення (контузії, травми) – від 200 до 800 тисяч гривень ;

; У разі загибелі, що настала внаслідок поранення (контузії, травми) – 1 млн гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці за певних умов можуть отримати до 800 гривень.