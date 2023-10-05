Допомога при народжені дитини: скільки виплачують та які документи потрібні

Треба бути уважним з терміном подання документів

Деякі українці продовжують отримувати різні види соціальних виплат на дітей. Однією з таких є допомога при народженні малюка. Вона нараховується одному з батьків або опікуну, які проживають з новонародженим.

Як мовиться на сайті Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради, виплата здійснюється, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше, ніж через дванадцять календарних місяців з дня народження дитини.

Який розмір соціальної допомоги і як вона нараховується

Повна сума виплати — 41 280 гривень.

Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

Список документів

Треба подати:

заяву одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

копію свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу).

опікунам треба додати ще копію рішення про усиновлення чи встановлення опіки.

"Жінки, які постійно проживають (зареєстровані) на території України й народили дитину під час тимчасового перебування за межами України, подають документи видані компетентними органами країни перебування і легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини", — додають у сайті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що деякі українці можуть чекати на соціальну допомогу від 5 тисяч гривень.