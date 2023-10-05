Помощь при рождении ребенка: сколько выплачивают и какие документы нужны

Следует быть внимательным со сроком подачи документов

Некоторые украинцы продолжают получать разные виды социальных выплат на детей. Одной из них является помощь при рождении малыша. Она начисляется одному из родителей или опекуну, проживающих с новорожденным.

Как говорится на сайте Департамента социальной защиты населения Сумского городского совета, выплата производится, если обращение за его назначением поступило не позднее, чем через двенадцать календарных месяцев со дня рождения ребенка.

Каков размер социальной помощи и как она начисляется

Полная сумма выплаты – 41 280 гривен.

Выплата помощи осуществляется единовременно в сумме 10320 гривен, остальная сумма помощи выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями.

Список документов

Надо подать:

заявление одного из родителей (опекуна), с которым постоянно проживает ребенок, состоящий по форме, утвержденной Минсоцполитики;

копию свидетельства рождения ребенка (с предъявлением оригинала).

опекунам нужно добавить еще копию решения об усыновлении или установлении опеки.

"Женщины, постоянно проживающие (зарегистрированные) на территории Украины и родившие ребенка во время временного пребывания за пределами Украины, представляют документы выданные компетентными органами страны пребывания и легализованные в установленном порядке документы, удостоверяющие рождение ребенка", — добавляют в сайте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые украинцы могут ждать социальной помощи от 5 тысяч гривен.