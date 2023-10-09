Семья может ждать 53 тысяч гривен: кто может рассчитывать на выплату

Документы будет рассматривать специальная комиссия

Некоторым украинцам предусмотрены социальные выплаты от государства. Граждане и члены их семей, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, могут получить деньги.

Какие документы нужны, куда подается заявление и какая сумма выплаты, говорится на сайте Armyinform. Факт лишения свободы устанавливает соответствующая Комиссия в Минреинтеграции.

Сейчас, по выводам комиссии, максимальный размер возмещения — 53 680 гривен.

Чтобы получить средства, необходимо подать в Минреинтеграцию соответствующее заявление и документы или сведения, подтверждающие факт лишения свободы.

Список документов для представления

Справка о том, что военнослужащий или другое лицо находится (находилось) в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины, с указанием срока лишения личной свободы или интернированная в нейтральных государствах;

Документ, подтверждающий участие личности как члена добровольческого отряда (формирования) в антитеррористической операции;

Справка, что иностранец или лицо без гражданства находится (находилось) в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины, с указанием срока лишения свободы или интернированное в нейтральных государствах, а также, что на момент лишения личной свободы такое лицо проходило в установленном законодательством Украины порядке военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях, образованных в соответствии с законами;

Документ и/или сведения, подтверждающие факт (факты) нарушения норм Конвенции о защите гражданского населения во время войны в отношении лица при его захвате, незаконном задержании, незаконном аресте, незаконном содержании или иным образом незаконном лишении личной свободы государством-агрессором в связи с осуществлением таким лицом деятельности, направленной на выражение взглядов, ценностей, позиций по отстаиванию государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности и неприкосновенности Украины;

Документы и/или сведения, подтверждающие факт и обстоятельства лишения личной свободы;

Документ и/или сведения, подтверждающие факт (факты) нарушения норм Конвенции о защите гражданского населения во время войны в отношении лица при его захвате, незаконном задержании, незаконном аресте, незаконном содержании или иным образом незаконном лишении личной свободы государством-агрессором с целью побуждения Украины, другого государства, государственного органа, организации, в том числе международной, юридических или физических лиц к действиям или воздержанию от совершения действий как условия освобождения гражданина Украины;

Выписка из Единого государственного реестра досудебных расследований (при наличии уголовного производства в отношении лица);

Сообщения органов сил безопасности и сил обороны в отношении личности.

Документы и/или сведения, подтверждающие получение профессиональной правовой помощи, предоставляемой лицам, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии.

Кроме того, для правильного заполнения заявления следует ознакомиться с документом на сайте Минреинтеграции.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут получить денежную помощь в размере более 5 тысяч гривен.