Родина може чекати на 53 тисячі гривень: хто може розраховувати на виплату

Документи буде розглядати спеціальна комісія

Деяким українцям передбачені соціальні виплати від держави. Громадяни та члени їхніх сімей, які були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, можуть отримати гроші.

Які документи потрібні, куди подається заява та яка сума виплати, мовиться на сайті Armyinform. Факт позбавлення волі встановлює відповідна Комісія в Мінреінтеграції.

Наразі, згідно з висновками комісії, максимальний розмір відшкодування — 53 680 гривень.

Щоб отримати кошти, необхідно подати до Мінреінтеграції відповідну заяву та документи або відомості, що підтверджують факт позбавлення волі.

Список документ для подання

Довідка про те, що військовослужбовець або інша особа перебуває (перебувала) в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України, із зазначенням строку позбавлення особистої свободи, або інтернована у нейтральних державах;

Документ, що підтверджує участь особи як члена добровольчого загону (формування) в антитерористичній операції;

Довідка, що іноземець або особа без громадянства перебуває (перебувала) у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України, із зазначенням строку позбавлення свободи, або інтернована у нейтральних державах, а також, що на момент позбавлення особистої свободи така особа проходила в установленому законодавством України порядку військову службу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів;

Документ та/або відомості, що підтверджують факт (факти) порушення норм Конвенції про захист цивільного населення під час війни стосовно особи при його захопленні, незаконному затриманні, незаконному арешті, незаконному триманні або іншим чином незаконному позбавленні особистої свободи державою-агресором у зв’язку зі здійсненням такою особою діяльності, спрямованої на вираження поглядів, цінностей, позицій щодо відстоювання державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності й недоторканності України;

Документи та/або відомості, що підтверджують факт та обставини позбавлення особи особистої свободи;

Документ та/або відомості, що підтверджують факт (факти) порушення норм Конвенції про захист цивільного населення під час війни стосовно особи при його захопленні, незаконному затриманні, незаконному арешті, незаконному триманні або іншим чином незаконному позбавленні особистої свободи державою-агресором з метою спонукання України, іншої держави, державного органу, організації, у тому числі міжнародної, юридичних або фізичних осіб до дій або утримання від здійснення дій як умови звільнення громадянина України;

Витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань (за наявності кримінального провадження стосовно особи);

Повідомлення органів сил безпеки та сил оборони стосовно особи.

Документи та/або відомості, що підтверджують отримання професійної правової допомоги, що надавалася особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії.

Окрім того, для правильного заповнення заяви варто ознайомитись з документом на сайті Мінреінтеграції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть отримати грошову допомогу у розмірі понад 5 тисяч гривень.