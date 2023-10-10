На возобновление бизнеса: кто из украинцев может получить 150 тысяч гривен

Заявление можно подать онлайн

Некоторые украинские семьи могут получить социальные выплаты от государства. Семьям с детьми, имеющими статус ВПЛ, насчитают 150 тысяч на возобновление собственного бизнеса. Также проектом предусмотрено трехдневное офлайн-обучение от профильных специалистов, а также консультации экспертов и менторское сопровождение на пути разработки и реализации бизнес-плана.

Эти деньги будут выплачены благотворительной организацией "СОС Детские Городки", как сообщает Социальная информационная платформа. Человек должен соблюдать два условия.

Кто может принять участие?

Родители семей с несовершеннолетними детьми из ВПЛ, которые отвечают двум критериям:

Проживают или зарегистрированы в одной из областей: Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Полтавской или Черновицкой. Имеют действующий статус ФЛП, вынужденно приостановивший деятельность, или готовые открыть его в течение ближайшего месяца.

Сколько можно получить?

Семья может получить 150 тысяч гривен.

Заявление можно подать по ссылке. В то же время за дополнительной информацией можно обратиться по телефону (073) 343 31 95 или написать на электронную почту: [email protected].

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут получить денежную помощь в размере более 5 тысяч гривен.