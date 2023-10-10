На відновлення бізнесу: хто з українців може отримати 150 тисяч гривень

Заяву можна подати онлайн

Деякі українські сім'ї можуть отримати соціальні виплати від держави. Родинам з дітьми, що мають статус ВПО, нарахують 150 тисяч на відновлення власного бізнесу. Також проєктом передбачено триденне офлайн-навчання від профільних фахівців, а також консультації експертів та менторський супровід на шляху розроблення та реалізації бізнес-плану.

Ці гроші будуть сплачені благодійною організацією "СОС Дитячі Містечка", як повідомляє Соціальна інформаційна платформа. Людина має дотриматись двох умов.

Хто саме може взяти участь?

Батьки родин з неповнолітніми дітьми з-поміж ВПО, які відповідають двом критеріям:

Проживають чи зареєстровані в одній з областей: Івано-Франківській, Київській, Львівській, Полтавській чи Чернівецькій. Мають чинний статус ФОП, який вимушено призупинив діяльність, або готові відкрити його протягом найближчого місяця.

Скільки можна отримати?

Родина може отримати 150 тисяч гривень.

Заяву можна подати за посиланням. Водночас за додатково інформацією можна звернутись за телефоном (073) 343 31 95 , або написати на електронну пошту: [email protected].

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть отримати грошову допомогу у розмірі понад 5 тисяч гривень.