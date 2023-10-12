Доглядаєте за літньою людиною - можете отримати соцвиплату: скільки та як саме

Ця надбавка може перераховуватись автоматично

Українці за різних обставин можуть отримати соціальні виплати. Однією з таких є надбавка за догляд за особами з інвалідністю. Максимальна сума нарахування буде в межах 4722 гривень.

Як повідомляє сайт "Дзеркало тижня", є 7 видів надбавок. Сума залежатиме від різних обставин і найнижча з них — 1598 гривень.

Розмір надбавки на догляд призначатимуть у таких розмірах:

особі з інвалідністю з дитинства I групи, віднесеній до підгрупи А — 200 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 4722 грн;

особі з інвалідністю з дитинства I групи, віднесеній до підгрупи Б — 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 2361 грн;

одинокій особі з інвалідністю з дитинства II або III групи, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду — 75 % відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 1770,75 грн;

на дитину з інвалідністю віком до 6 років, віднесену до підгрупи А — 200 % прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку — 5163 грн;

на іншу дитину з інвалідністю віком до 6 років — 50 % прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку — 1281,5 грн;

на дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років, віднесену до підгрупи А — 200 % прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку — 6392 грн;

на іншу дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років — 50 % прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку — 1598 грн.

Якщо розмір прожиткового мінімуму збільшиться, то перерахунок державної соціальної допомоги проводитиметься органами соціального захисту населення без подання заяви особою з інвалідністю з дитинства чи законним представником особи з інвалідністю з дитинства, визнаної недієздатною, та дитини з інвалідністю віком до 18 років, яка отримує державну соціальну допомогу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці отримають 17,5 тисяч гривень від ООН.