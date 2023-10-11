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Деякі українці можуть розраховувати на 17,5 тисяч гривень: які є умови

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Українська гривня
Українська гривня. Фото Корреспондент

Треба дотримуватись наведених категорій

Під час воєнного стану українці отримують різні види виплат. Однією з таких є соціальна допомога від агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Вони збільшили розмір нарахування на 1400 гривень.

Як йдеться на сайті організації, з 1 жовтня, вразливі верстви населення отримуватимуть 3 600 грн для кожного члена домогосподарства, замість раніше виплачуваних 2 200 грн. Ця виплата здійснюватиметься з метою допомогти їм задовольнити нагальні потреби, зокрема, на тимчасове житло, харчування та предмети особистої гігієни.

Хто отримає, які умови та яка сума виплати

Домогосподарства зареєстровані з 1 по 30 вересня 2023 року отримають допомогу у розмірі 2 220 грн для кожного члена родини на 3 місяці та допомогу для підготовки до зимового періоду — 2 220 грн для кожної людини в сім'ї на 3 місяці.

Домогосподарства зареєстровані з 1 жовтня до кінця 2023 року отримають допомогу у розмірі 3 600 грн для кожного члена сім'ї на 3 місяці та допомогу для підготовки до зимового періоду — 2 220 грн для кожної особи в родині на 3 місяці. Тобто загалом за три місяці кожен член такої родини отримає 17460 грн.

Домогосподарство, яке очолює особа похилого віку (55 років і старше), що були зареєстровані у програму до 1 вересня 2023 року, отримають допомогу для підготовки до зимового періоду — 2 220 грн для кожного члена домогосподарства на 3 місяці.

Важливою умовою для виплати є те, що місячний дохід має бути менш як 5 400 грн на одного члена родини.

Окрім того, аби допомога надавалась тим, хто її більше потребує, ООН застосовуватиме нові критерії. Тож її отримають:

  • внутрішньо переміщені особи (ВПО) від 24 лютого 2022 року;
  • населення, постраждале внаслідок воєнних дій від 24 лютого 2022 року в таких областях, як Донецька, Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська;
  • люди, які повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через військові дії від 24 лютого 2022 року.

Крім того, щоб отримати грошову допомогу потрібно відповідати одному або декільком із наведених нижче критеріїв вразливості:

  • родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);
  • родина, яку очолює одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;
  • родина з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання, т.п.);
  • прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджені).

Між тим, також не можна бути зареєстрованим з УВКБ ООН раніше і отримувати грошову допомогу від інших організацій.

Для включення у грошову допомогу домогосподарство обмежується до таких членів:

  • голова домогосподарства;
  • дружина/чоловік;
  • його/її діти (до 23 років);
  • його/її батьки;
  • його/її бабуся або дідусь (якщо перебувають на їх утриманні).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деяким українцям нарахують 150 тисяч гривень на відновлення власного бізнесу.

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#Соціальні виплати #Виплати