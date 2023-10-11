Некоторые украинцы могут рассчитывать на 17,5 тысячи гривен: какие есть условия

Следует придерживаться приведенных категорий

Во время военного положения украинцы получают разные виды выплат. Одной из них является социальная помощь от агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Они увеличили размер начисления на 1400 гривен.

Как говорится на сайте организации, с 1 октября, уязвимые слои населения будут получать 3600 грн для каждого члена домохозяйства, вместо ранее выплачиваемых 2200 грн. Эта выплата будет производиться с целью помочь им удовлетворить неотложные потребности, в частности, на временное жилье, питание и предметы личной гигиены.

Кто получит, какие условия и какая сумма выплаты

Домохозяйства, зарегистрированные с 1 по 30 сентября 2023 года, получат помощь в размере 2 220 грн для каждого члена семьи на 3 месяца и помощь для подготовки к зимнему периоду — 2 220 грн для каждого человека в семье на 3 месяца.

Домохозяйства, зарегистрированные с 1 октября до конца 2023 года, получат помощь в размере 3 600 грн для каждого члена семьи на 3 месяца и помощь для подготовки к зимнему периоду — 2 220 грн для каждого человека в семье на 3 месяца. То есть, за три месяца каждый член такой семьи получит 17460 грн.

Домохозяйство, возглавляемое лицом пожилого возраста (55 лет и старше), зарегистрированным в программе до 1 сентября 2023 года, получит помощь для подготовки к зимнему периоду — 2 220 грн для каждого члена домохозяйства на 3 месяца.

Важным условием для выплаты является то, что месячный доход должен быть менее 5400 грн на одного члена семьи.

Кроме того, чтобы помощь оказывалась тем, кто в ней больше нуждается, ООН будет применять новые критерии. Поэтому ее получат:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ) от 24 февраля 2022 года;

население, пострадавшее в результате военных действий от 24 февраля 2022 года в таких областях, как Донецкая, Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Херсонская;

люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну через военные действия от 24 февраля 2022 года.

Кроме того, чтобы получить денежную помощь нужно соответствовать одному или нескольким из следующих критериев уязвимости:

семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или более детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет одна одинокая/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания, т.п.);

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (документально подтверждены).

Между тем также нельзя быть зарегистрированным с УВКБ ООН ранее и получать денежную помощь от других организаций.

Для включения в денежную помощь домохозяйство ограничивается следующими членами:

глава домохозяйства;

супруга/супруг;

его/ее дети (до 23 лет);

его/ее родители;

его/ее бабушка или дедушка (если находятся на их содержании).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторым украинцам насчитают 150 тысяч гривен на возобновление собственного бизнеса.