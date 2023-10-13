У разі травми на виробництві: за яких умов людина може розраховувати на 26 тисяч гривень

Сума залежить від одного фактору

Виробництво у разі травми може нарахувати виплати. Однією з таких є страхова виплата і її розмір не може перевищувати чотири мінімальні зарплати.

Як мовиться в законі "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", сума щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно до ступеня втрати працездатності та виходячи із середньомісячної заробітної плати, яку людина одержувала до ушкодження здоров’я.

Такі робітники можуть розраховувати на виплату в розмірі 26 800 гривень. Тобто, максимальний розмір щомісячної страхової виплати не може перевищувати чотири мінімальні заробітні плати.

Варто нагадати, що мінімальна заробітна плата станом на 2023 рік становиться 6 700 гривень.

Мінімальний розмір призначеної щомісячної страхової виплати у перерахунку на 100 відсотків втрати професійної працездатності не може бути меншим за мінімальну заробітну плату.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якщо особа доглядає за людиною з інвалідністю, може отримати соціальну виплату.