Нещасний випадок на виробництві: хто з українців може отримати виплату у разі втрати працездатності

На страхові виплати можна застрахуватись добровільно

В Україні працівники можуть отримати травму на виробництві і їм нарахують страхову виплату. Сума залежить від ступеня втрати працездатності.

Як мовиться в законі "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", на соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності може чекати кожний. Виплата нараховуватиметься коштом страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення.

Обов’язковому страхуванню від нещасного випадку підлягають:

особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту);

учні та студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять; під час занять, коли вони набувають професійних навичок; у період проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах;

особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових, виховно-трудових закладах та залучаються до трудової діяльності на виробництві цих установ або на інших підприємствах за спеціальними договорами.

Добровільно від нещасного випадку у Фонді соціального страхування від нещасних випадків можуть застрахуватися:

священнослужителі, церковнослужителі та особи, які працюють у релігійних організаціях на виборних посадах;

особи, які забезпечують себе роботою самостійно — займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності, члени фермерського господарства;

громадяни — суб’єкти підприємницької діяльності.

Які виплати будуть здійснюватись тим, хто постраждав

допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності(виплачується в розмірі 100 відсотків середнього заробітку);

одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;

щомісяця грошову суму в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого (така виплата встановлюється відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячного заробітку, що потерпілий мав до ушкодження здоров’я);

пенсію по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

пенсію у зв’язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

допомогу дитині, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання жінки під час її вагітності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що деякі українці можуть чекати на соціальну допомогу від 5 тисяч гривень.