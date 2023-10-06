Несчастный случай на производстве: кто из украинцев может получить выплату в случае потери трудоспособности

На страховые выплаты можно застраховаться добровольно

В Украине работники могут получить травму на производстве и им начислят страховую выплату. Сумма зависит от степени утраты трудоспособности.

Как говорится в законе "Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности", социальной защиты в случае полной, частичной или временной потери трудоспособности может ожидать каждый. Выплата будет начисляться на средства страховых взносов граждан, предприятий, учреждений и организаций, а также бюджетных и других источников социального обеспечения.

Обязательному страхованию от несчастного случая подлежат:

лица, работающие в условиях трудового договора (контракта);

учащиеся и студенты учебных заведений, клинические ординаторы, аспиранты, докторанты, вовлеченные в любые работы во время, перед или после занятий; во время занятий, когда они приобретают профессиональные навыки; в период прохождения производственной практики (стажировки), выполнения работ на предприятиях;

лица, которые содержатся в исправительных, лечебно-трудовых, воспитательно-трудовых учреждениях и привлекаются к трудовой деятельности на производстве этих учреждений или других предприятиях по специальным договорам.

Добровольно от несчастного случая в Фонде социального страхования от несчастных случаев могут застраховаться:

священнослужители, церковнослужители и лица, работающие в религиозных организациях на выборных должностях;

лица, обеспечивающие себя работой самостоятельно — занимающиеся адвокатской, нотариальной, творческой и другой деятельностью, связанной с получением дохода непосредственно от этой деятельности, члены фермерского хозяйства;

граждане – субъекты предпринимательской деятельности.

Какие выплаты будут осуществляться тем, кто пострадал

помощь в связи с временной нетрудоспособностью к восстановлению трудоспособности или установлению инвалидности (выплачивается в размере 100 процентов среднего заработка);

единовременную помощь в случае стойкой потери профессиональной трудоспособности или смерти потерпевшего;

ежемесячно денежную сумму в случае частичной или полной потери трудоспособности, компенсирующей соответствующую часть утраченного заработка потерпевшего (такая выплата устанавливается в соответствии со степенью потери профессиональной трудоспособности и среднемесячного заработка, что потерпевший имел до повреждения здоровья);

пенсию по инвалидности в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания;

пенсию в связи с потерей кормильца, умершего вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания;

помощь ребенку, родившемуся инвалидом вследствие травмирования на производстве или профессионального заболевания женщины во время его беременности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые украинцы могут ждать социальной помощи от 5 тысяч гривен.