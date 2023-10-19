Держава виплатить гроші безробітним: який розмір та від чого він залежить

Нарахування буде здійснюватись протягом 90 днів

Українці за різних обставин можуть розраховувати на грошову допомогу від держави. Безробітні в нашій країні отримують виплати і їх збільшили на 500 гривень.

Як мовиться на сайті Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, розмір мінімальної допомоги з безробіття підвищується з 1 тис. грн – до 1,5 тис. грн. Внутрішньо переміщені особи отримуватимуть допомогу у сумі 2,5 тис грн.

Згідно з постановою, мінімальна виплата по безробіттю — 1,5 тисячі гривень. Вона нараховуватиметься особам, які страхового стажу не мають. Також це стосується тих, хто працював упродовж останнього року менш як сім місяців.

А от 2,5 тисячі гривень отримають:

ВПО, яких взяли на облік без документів, необхідних для надання статусу безробітного;

громадяни з-поміж ВПО, котрі перебувають на окупованій території чи території, де тривають бойові дії, у яких нема необхідних документів, проте інформація про них є в держреєстрах.

Слід зауважити, що таке надходження триватиме лише 3 місяці (90 днів).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що жителі шести областей України отримають виплату в розмірі 3 600 гривень.