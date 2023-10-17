Щонайменше 67 тисяч гривень: за яких умов підприємець розраховуватиме на компенсацію

Міністерка дала відповідь

Для українців держава здійснює соціальні виплати за різних умов. Однією з таких є компенсація за умови, якщо підприємці облаштують робочі місця для осіб з інвалідністю І та II групи.

Розмір нарахування коливатиметься в межах від 67 до 100,5 тисяч гривень, як каже міністерка економіки Юлія Свириденко в Міністерстві економіки. Для людей з інвалідністю до кінця цього року хочуть облаштувати щонайменше 1500 робочих місць.

"Через війну в нашій країні зростає кількість людей з інвалідністю. Більшість з них — працездатного віку, які мають можливість та бажання продовжувати працювати. І ми маємо надати їм підтримку в самореалізації", — пояснила відповідне рішення міністерка економіки Юлія Свириденко.

Розмір виплати для підприємців, що облаштують робочі місця

для осіб з інвалідністю І групи — до 100,5 тис. грн (15 мінімальних зарплат);

для осіб з інвалідністю II групи — до 67 тис. грн (10 мінімальних зарплат).

Ці кошти підприємці мають спрямувати на придбання меблів та технічних засобів.

Щоб отримати компенсацію, ФОПу треба звернутись до центру зайнятості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі кияни можуть розраховувати на 14 тисяч гривень щомісяця.