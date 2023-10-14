В Україні хочуть переглянути розмір соцвиплат: що зміниться

Зміни хочуть запровадити у 2024 році

Український уряд має намір переглянути виплату соціальної допомоги та відв’язати її від прожиткового мінімуму. Таким чином, вона залежатиме лише від базового доходу сім’ї.

Як розповіла в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" міністр соцполітики Оксана Жолнович, новий вид соціальних виплат може з’явитися у 2024 році. За її словами, номінальний прожитковий мінімум становить 2589 та 2684 гривень для непрацездатних та працездатних осіб відповідно, проте реальний прожитковий мінімум перевищує 6 тисяч гривень.

При цьому від номінального прожиткового мінімуму залежать:

виплати на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування;

виплати матерям-одинакам;

державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;

допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;

виплати по безробіттю;

допомога малозабезпеченим сім’ям;

соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І або II групи внаслідок психічного розладу.

Міністр наголосила, що зараз підвищувати прожитковий мінімум не дозволяють обставини, тому її відомство хоче відв’язати від нього виплати. Мінсоц хоче встановити якусь базову величину, наприклад, 6 тисяч гривень, і відняти з неї дохід сім’ї, щоб виплачувати різницю.

"Якщо є сім’я з трьох осіб — мама, тато, дитина, то ми кажемо, що перша має точно мати 100%, другу ми порахуємо 70%. Якщо це дитина, то це звичайно 100%, тому що на дитину витрати будуть трохи більшими., якщо це людина з інвалідністю, також 100%. Якщо це особа пенсійного віку, але має низьку пенсію, це теж 100%", — зазначила Жолнович.

Тобто Мінсоц має намір нараховувати кожній людині в сім’ї 100% або 70% цієї величини, потім подивитися, чи виходить у кожного з них ця базова величина і якщо ні, то доплатити різницю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якщо особа доглядає людину з інвалідністю, може отримати соціальну виплату.