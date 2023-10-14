В Украине хотят пересмотреть размер соцвыплат: что изменится

Изменения хотят ввести в 2024 году

Украинское правительство намерено пересмотреть выплату социальной помощи и отвязать ее от прожиточного минимума. Таким образом она будет зависеть лишь от базового дохода семьи.

Как рассказала в интервью "Интерфакс-Украина" министр соцполитики Оксана Жолнович, новый вид социальных выплат может появиться в 2024 году. По ее словам, номинальный прожиточный минимум составляет 2589 и 2684 гривен для нетрудоспособных и трудоспособных лиц соответственно, однако реальный прожиточный минимум превышает 6 тысяч гривен.

При этом от номинального прожиточного минимума зависят:

выплаты на ребенка, над которым установлена опека или забота;

выплаты матерям-одиночкам;

государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;

помощь в связи с беременностью и родами;

пособие по безработице;

помощь малообеспеченным семьям;

социальная помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

денежная помощь лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства.

Министр отметила, что сейчас повышать прожиточный минимум не позволяют обстоятельства, поэтому ее ведомство хочет отвязать от него выплаты. Минсоц хочет установить некую базовую величину, например 6 тысяч гривен, и вычесть из нее доход семьи, чтобы выплачивать разницу.

"Если есть семья из трех человек — мама, папа, ребенок, то мы говорим, что первый должен точно иметь 100%, второму мы посчитаем 70%. Если это ребенок, то это конечно 100%, потому что на ребенка расходы будут немного больше, если это человек с инвалидностью, также 100%. Если это лицо пенсионного возраста, но у него низкая пенсия, это тоже 100%", — отметила Жолнович.

То есть Минсоц намерен начислять каждому человеку в семье 100% или 70% этой величины, затем посмотреть получается ли у каждого из них эта базовая величина и если нет, то доплатить разницу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, если лицо ухаживает за человеком с инвалидностью, может получить социальную выплату.