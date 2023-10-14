Льгота на коммуналку и субсидия: чем отличаются выплаты

Для тех, кто имеет право на два вида выплат, следует выбрать самый выгодный вариант

Украинцы продолжают подавать заявки и получать от государства субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Часть получателей имеет право на льготу. Однако одновременно две выплаты получать не получится.

Это подчеркивают на Правительственном портале. Несмотря на то, что оба вида помощи направлены на ослабление тяжести выплат за коммуналку для населения, право определяется по-разному.

Субсидия может выплачиваться любому, чье состояние не дает самостоятельно оплачивать потребленные коммунальные услуги. Ее размер напрямую зависит от материального положения человека, ведь из среднего совокупного дохода семьи высчитывается сумма обязательного платежа. Жилищная субсидия покроет оставшиеся расходы в квитанциях в пределах социальной нормы.

Право на льготу на оплату коммунальных услуг имеют только определенные категории лиц. Среди них ветераны, многодетные семьи, пострадавшие от аварии на ЧАЭС. Среднемесячный доход может влиять на сумму льготы, а может не влиять, оставляя ее размер постоянным. Например, льгота в 50% на оплату услуг ЖКХ предоставляется среди других категорий многодетным семьям или людям, работавшим в службе гражданской защиты и уволившимся по возрасту, по болезни, выслуге лет и получившим инвалидность при исполнении служебных обязанностей и членам их семей.

Часть украинцев летом, когда сумма субсидии составляла 0 грн или прекращалась, пользовались предоставленными законом льготами. С наступлением отопительного сезона те, кто имеет право на льготу и субсидию, одновременно должны выбрать один вид получаемой помощи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при изменении количества зарегистрированных сообщать об этом в Пенсионный фонд обязательно. Снова подавать документы придется арендаторам квартир и семьям ВПЛ.