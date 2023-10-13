С оплатой поможет государство: на какие услуги предоставляют субсидию

Жилищная субсидия охватывает основные коммунальные услуги в рамках социальных нормативов

В Украине не прекращается назначение жилищных субсидий. Сейчас люди нуждаются в их на отопительный сезон из-за больших затрат на отопление. Но это не единственная услуга, на которую предоставляется субсидия.

В Пенсионном фонде напомнили, какие услуги подпадают под жилищную субсидию. Это снабжение и распределение газа и электрической энергии, поставка тепла, горячей и холодной воды, водоотвод, управление домом, вывоз ТБО (мусора), абонентское обслуживание, топливо для печей при печном отоплении.

Отметим, что сумма субсидии не распределяется автоматически между коммунальными предприятиями. Получатель самостоятельно снимает деньги со своего счета и оплачивает коммунальные услуги самостоятельно тому, кто предоставляет эти услуги.

Если человек не делал этого и не платил за коммуналку, при накоплении долгов субсидию могут отменить. Достаточно иметь 680 грн. долга. Для того чтобы не потерять субсидию, нужно погасить долг или заключить договор о реструктуризации. Тогда копию этого документа добавляют в заявление на субсидию.

Есть еще один способ – исключить из перечня ту коммунальную услугу, по которой есть большой долг. Человек может подать заявление на субсидию с перечнем услуг, где долга нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в пределах этих услуг людям может не покрываться все расходы ресурсов. Субсидия покрывает расход только социальных нормативов использования воды, электроэнергии, газа и тепла.