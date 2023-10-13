З оплатою допоможе держава: на які послуги надають субсидію

Житлова субсидія охоплює основні комунальні послуги в межах соціальних нормативів

В Україні не припиняється призначення житлових субсидій. Наразі люди потребують їх на опалювальний сезон через великі витрати на опалення. Та це не єдина послуга, на яку субсидія надається.

В Пенсійному фонді нагадали, які послуги підпадають під житлову субсидію. Це постачання та розподіл газу й електричної енергії, постачання тепла, гарячої та холодної води, водовідведення, управління будинком, вивіз ТПВ (сміття), абонентське обслуговування, паливо для печей при пічному опаленні.

Зазначимо, сума субсидії не розподіляється автоматично між комунальними підприємствами. Отримувач самостійно знімає гроші зі свого рахунку і сплачує за комунальні послуги самостійно тому, хто ці послуги надає.

Якщо ж людина не робила цього і не сплачувала за комуналку, при накопиченні боргів субсидію можуть скасувати. Достатньо мати 680 грн боргу. Для того аби не втратити субсидію треба погасити борг або укласти договір про реструктуризацію. Тоді копію цього документа додають до заяви на субсидію.

Є ще один спосіб — виключити з переліку ту комунальну послугу, по якій є великий борг. Людина може подати заяву на субсидію з переліком послуг де боргу немає.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в межах цих послуг людям може не покриватися всі витрати ресурсів. Субсидія покриває витрату тільки соціальних нормативів використання води, електроенергії, газу та тепла.