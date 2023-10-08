Документи для оформлення субсидії в Україні: озвучено повний перелік

Є також низка документів, які можуть запросити додатково

Громадянам, які мають право на отримання субсидій в Україні, слід надати список необхідних документів для її призначення. Це можна зробити звернувшись до відповідного органу райдержадміністрації або онлайн.

Про це пише видання "Факти". Подати на житлову субсидію можуть ті громадяни, витрати на комунальні послуги, у яких перевищують 15% сукупного доходу домогосподарства.

Для призначення житлової субсидії у 2023 році на тверде та рідке пічне побутове паливо українцям буде необхідно подати такі документи:

Заява;

декларацію;

серію та номер паспорта;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКВП);

адресу та рахунок у банку (у форматі IBAN), на який йтиме виплата, та підписати спрощену заяву.

Також у вас можуть просити додатково такі документи:

договір про оренду житла (якщо він є);

довідка про доходи (якщо ви вказували у декларації про доходи);

різні акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищної, сільської чи міської ради;

договори оренди житла в іншому місті;

довідка, що підтверджує місце знаходження особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці;

довідка про оплату комунальних послуг в іншому житловому приміщенні;

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців може залишитися у 2024 році без субсидії та чому. Існує кілька причин, чому можуть позбавити виплат.