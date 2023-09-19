Дехто із українців залишиться без субсидії в наступному році: на кого це чекає

Якщо скасування субсидії несанкціоноване — можна поновити виплати

В Україні чимало громадян продовжують користуватися послугами субсидійних виплат. Продовжити їх планують і в 2024 році, однак отримати гроші зможуть не всі. Виняток становитимуть категорії громадян, котрі підпадають під дію нової постанови про скасування субсидій.

Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак, пише "24 канал".

Наразі у бюджеті закладена грошова допомога з оплати комунальних послуг. Крім того, уряд враховує зростання кількості українців, що внаслідок підвищення комуналки будуть потребувати субсидію. Продовження дії державних пільг відбуватиметься автоматично. Виключення становитимуть деякі категорії громадян.

"Ті громадяни, які мають оформлені субсидії, від них не потрібно жодних дій. Пенсійний фонд автоматично перераховує розмір субсидії, наприклад, після підвищення тарифу. Якщо доходи родини не змінилося і тарифи зросли, то автоматично буде перераховано сам розмір субсидії, щоби родина не сплачувала за ЖКП більше", — заявила Марчак.

Субсидія не буде призначена, якщо:

громадяни змінили своє місце проживання;

зріс дохід родини і тепер вони можуть самостійно оплачувати комунальні;

помер отримувач субсидії;

у отримувачів пільг виявили прихований дохід;

родина має депозит понад 100 тисяч гривень.

У випадку, якщо вам несанкціоновано скасували субсидію, ви можете поновити виплати, подавши заяву у ПФУ.

Раніше "Телеграф" нагадував, що частині отримувачів субсидій перерахують їх автоматично. Це стосується тих, хто отримував субсидію влітку, а також тих кому нарахували нульову суму у платіжці. Якщо у вас не відбулося докорінних змін, наприклад отримання великої суми грошей або майна, то варто розраховувати на автоматичну пролонгацію соціальної виплати.