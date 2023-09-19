Кое-кто из украинцев останется без субсидии в следующем году: кого это ждет

Если отмена субсидии несанкционирована — можно возобновить выплаты

В Украине многие граждане продолжают пользоваться услугами субсидийных выплат. Продолжить их планируют и в 2024 году, однако получить деньги смогут не все. Исключение составят категории граждан, подпадающих под действие нового постановления об отмене субсидий.

Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, пишет "24 канал".

В бюджете заложена денежная помощь по оплате коммунальных услуг. Кроме того, правительство учитывает рост числа украинцев, которые в результате повышения коммуналки будут нуждаться в субсидии. Продолжение действия государственных льгот будет происходить автоматически. Исключения будут составлять некие категории людей.

"Те граждане, которые имеют оформленные субсидии, от них не требуется никаких действий. Пенсионный фонд автоматически перечисляет размер субсидии, например, после повышения тарифа. Если доходы семьи не изменились и тарифы выросли, то автоматически будет перечислен сам размер субсидии, чтобы семья не платила за ЖКУ больше", — заявила Марчак.

Субсидия не будет назначена, если:

граждане сменили свое место жительства;

возрос доход семьи и теперь они могут самостоятельно оплачивать коммунальные;

умер получатель субсидии;

у получателей льгот обнаружили скрытый доход;

семья имеет депозит более 100 тысяч гривен.

В случае, если вам несанкционированно отменена субсидия, вы можете возобновить выплаты, подав заявление в ПФУ.

Ранее Телеграф напоминал, что части получателей субсидий перечислят их автоматически. Это касается тех, кто получал субсидию летом, а также тех, кому начислили нулевую сумму в платежке. Если у вас не произошло коренных изменений, например, получения крупной суммы денег или имущества, то стоит рассчитывать на автоматическую пролонгацию социальной выплаты.