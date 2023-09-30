Торкнеться всіх: українцям готують приємний сюрприз із субсидіями у 2024 році

На виплату субсидій планують збільшення бюджету — Кабмін

Завдяки цифровізації процесів усі субсидії цього року будуть перепризначені автоматично. Також у 2024 році для українців будуть приємні новин щодо виплат субсидій та пенсій.

Попри повномасштабну війну, Уряд жодного місяця не затримував виплати пенсій, соціальних допомог, пільг та субсидій. Про це заявили у Департаменті комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

"Плануємо збільшення бюджету на виплату субсидій. Завдяки цифровізації процесів усі субсидії цього року будуть перепризначені автоматично. Ті, хто потребує субсидії і не отримував раніше, можуть подати заявку онлайн — через Дію або сайт Пенсійного фонду", — зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 29 вересня.

Постійний фокус Уряд також тримає на всебічній підтримці українських ветеранів. Так, у проекті бюджету на 2024 рік планується збільшити видатки на ветеранську політику майже удвічі — з 7,5 млрд грн до понад 14 млрд грн.

Крім того, держава провела вже дві індексації пенсійних виплат за час повномасштабної війни. У березні 2024 року відбудеться ще одна індексація. Наступного року також заплановано збільшити розмір мінімальної зарплати — до 8 тисяч гривень.

При цьому тарифи на комунальні послуги до кінця опалювального сезону залишаються без змін.

Раніше "Телегаф" писав, які документи необхідні для отримання субсидії та куди звертатися.