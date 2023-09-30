Коснется всех: украинцам готовят приятный сюрприз с субсидиями в 2024 году

На выплату субсидий планируют увеличение бюджета — Кабмин

Благодаря цифровизации процессов все субсидии в этом году будут переназначены автоматически. Также в 2024 году для украинцев будут приятны новости о выплатах субсидий и пенсий.

Несмотря на полномасштабную войну, правительство ни одного месяца не задерживало выплаты пенсий, социальных пособий, льгот и субсидий. Об этом заявили в Департаменте коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

"Планируем увеличение бюджета на выплату субсидий. Благодаря цифровизации процессов все субсидии в этом году будут переназначены автоматически. Те, кто нуждается в субсидии и не получал раньше, могут подать заявку онлайн — через Дию или сайт Пенсионного фонда", — отметил Премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания Кабинета Министров 29 сентября.

Постоянный фокус Правительство также держит всестороннюю поддержку украинских ветеранов. Так, в проекте бюджета на 2024 год планируется увеличить расходы на ветеранскую политику почти вдвое — с 7,5 млрд грн до более 14 млрд грн.

Кроме того, государство уже провело две индексации пенсионных выплат за время полномасштабной войны. В марте 2024 г. состоится еще одна индексация. В следующем году также планируется увеличить размер минимальной зарплаты — до 8 тысяч гривен.

При этом тарифы на коммунальные услуги до конца отопительного сезона остаются без изменений.

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