Опалювальний період стартує за кілька днів: як українцям отримати субсидію

Для отримання субсидії можна заповнити декларацію та заяву онлайн на порталі ПФУ чи в "Дії"

В Україні з 1 жовтня стартує опалювальний термін виплати субсидій. Триватиме він до 30 квітня. В цей час абоненти будуть отримувати компенсацію за послуги з урахуванням зростаючих рахунків за опалення. Минулого сезону середня сума субсидії в опалювальний період становила 1600 грн, а отримували її близько 2 млн абонентів. Цьогоріч кількість їхня може зрости.

Подати документи треба не обов'язково до 1 жовтня. Держава дає ще два місяці на подачу документів з початку сезону. При цьому нарахування суми субсидії починається з першого дня початку опалювального періоду. В разі якщо документи були подані пізніше ніж два місяці з початку періоду, то нарахування відбувається з поточного місяця у якому подали заяву та декларацію.

Зазначимо, що в розрахунок субсидії враховується для працюючих людей 1 та 2 квартали 2023 року, а для пенсіонерів сума пенсії за серпень. Варто брати до уваги й інші види доходів.

Раніше "Телеграф" розповідав, які документи потрібні для того, щоб подати заяву на отримання такого виду допомоги від держави. Для ВПО їхня кількість може бути більшою, зокрема можуть знадобитися договір про оренду та довідка внутрішнього переселенця. Також додаткові документи треба якщо у домогосподарстві є зареєстрована людина яка не проживає, аби виключити її з підрахунку доходів.