Можуть відібрати субсидію: в яких випадках допомога не надається

В деяких випадках субсидію можна не просто втратити, а й повертати вже виплачену раніше

В Україні залишилося трохи більше як тиждень до початку опалювального періоду субсидій жовтня 2023 — квітня 2024 року. Ті хто вже отримував субсидію і не припиняв її отримувати влітку або мав нарахування у 0 грн, автоматично продовжують її отримувати. Однак варто зауважити субсидію можуть і відібрати.

Одна з причин чому субсидію можуть забрати у людини — наявність боргів. Такі дані перевіряються в кінці одного сезону і на початку іншого, тобто якраз саме зараз. Сума заборгованості може бути невелика — лише понад 680 грн. Якщо таку заборгованість не погасити, не мати договору про реструктуризацію боргу або не мати відкритої судової справи щодо правомірності такого боргу, субсидію можна втратити.

Субсидію також скасують в разі придбання за останні пів року майна на понад 50 тисяч грн, свіженького автомобіля (машина молодша за 5 років або за 15, якщо це не перший транспортний засіб). Доходи всіх членів родини мають відповідати не тільки критерію недостатності для повноцінної сплати за комунальні послуги. Якщо в родині є непрацююча доросла повносправна людина, яка при цьому не навчається і не стоїть на обліку як безробітна, субсидію не нададуть. Субсидію можуть відібрати в новому сезоні якщо хтось із родини отримує менше мінімального розміру зарплати або не сплачує єдиний соціальний внесок понад три місяці.

Ще однією причиною для позбавлення субсидії можуть бути невідповідні матеріальні умови та брехня у даних про свої доходи. Під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов соціальний інспектор може виявити, що людина отримує субсидію, але живе на широку ногу. В такому разі суму субсидії можуть змусити повернути. Причинами для припинення виплати субсидії може бути зміна місця проживання одержувача або його смерть.

Раніше "Телеграф" розповідав, що подати документи на отримання субсидії можна онлайн через портал "Дія" та портал Пенсійного фонду. Зробити це можна дуже просто, слідуючи інструкціям на цих сайтах. Зазначимо, наразі субсидія виплачується на банківську карту, тож варто заздалегідь потурбуватися про наявність рахунку для соціальних виплат.