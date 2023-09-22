Могут отобрать субсидию: в каких случаях помощь не предоставляется

В некоторых случаях субсидию можно не просто потерять, но и возвращать уже выплаченную ранее

В Украине осталось чуть больше недели до начала отопительного периода субсидий октября 2023 — апреля 2024 года. Те, кто уже получал субсидию и не прекращал ее получать летом или имел начисление в 0 грн, автоматически продолжают ее получать. Однако следует заметить субсидию могут и отобрать.

Одна из причин, почему субсидию могут забрать у человека — наличие долгов. Такие данные проверяются в конце одного сезона и начале другого, то есть как раз именно сейчас. Сумма задолженности может быть небольшая – более 680 грн. Если такую задолженность не погасить, не иметь договора о реструктуризации долга или открытого судебного дела относительно правомерности такого долга, субсидию можно потерять.

Субсидию также отменят в случае приобретения за последние полгода имущества более чем на 50 тысяч грн, свеженького автомобиля (машина младше 5 лет или 15, если это не первое транспортное средство). Доходы всех членов семьи должны отвечать не только критерию недостаточности для полноценной оплаты коммунальных услуг. Если в семье есть неработающий взрослый человек, который при этом не учится и не состоит на учете как безработный, субсидию не предоставят. Субсидию могут отобрать в новом сезоне, если кто-то из семьи получает меньше минимального размера зарплаты или не платит единый социальный взнос более трех месяцев.

Еще одной причиной для лишения субсидии могут быть несоответствующие материальные условия и ложь в данных о своих доходах. При выборочном обследовании материально-бытовых условий социальный инспектор может обнаружить, что человек получает субсидию, но живет на широкую ногу. В таком случае сумму субсидии могут вынудить вернуть. Причинами для прекращения выплаты субсидии может быть изменение места жительства получателя или его смерть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что подать документы на получение субсидии можно онлайн через портал "Дия" и портал Пенсионного фонда. Сделать это можно очень просто, следуя инструкциям на этих сайтах. Отметим, субсидия выплачивается на банковскую карту, поэтому стоит заранее позаботиться о наличии счета для социальных выплат.