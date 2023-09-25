Змінились плани чи переїхали: відмовитись від субсидії можна онлайн

Про відмову від субсидії чи інших пільг можуть за потреби надати довідку

В Україні подати документи на отримання субсидії можна онлайн, так само дистанційно можна і відмовитися від виплат. Така функція може знадобитися тим, хто переїхав за кордон і має потребу відмовитися від отримання цього виду соціальної допомоги. Відмову від субсидії можуть оформити і громадяни, що перебувають в Україні, скориставшись поштою чи електронними методами зв'язку.

Як зазначають у Міністерстві соцполітики, про те, що людина не отримує субсидію чи інші пільги на оплату ЖКП можуть надати відповідну довідку. Про бажання отримати такий документ треба зазначати при написанні заяви. Для тих, кому не зручно отримувати поштою, довідку у вигляді сканованої копії можуть надіслати електронним чином. Зазначимо, відмовитися від отримання субсидії потрібно, наприклад, у разі переїзду для подачі заяви на допомогу від держави на нову адресу.

В заяві про відмову, яка пишеться довільно, зазначають назву органу ПФУ, де людина стоїть на обліку, ПІБ отримувача субсидії, адресу, номер телефону, електронної пошти, вид допомоги, від якої потрібно відмовитися. Контакти органів ПФУ знаходяться на порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Раніше "Телеграф" розповідав, що окрім оплати комунальних послуг, субсидія може розповсюджуватися на оплату витрат з утримання будинку ОСББ чи придбання газу й вугілля для печі. Від такого виду субсидії також можна відмовитися онлайн.