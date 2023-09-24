Субсидія в Україні: перелік послуг, на який надають виплати

Виплата на одну із послуг зі списку надається один раз на рік

В Україні деякі категорії громадян продовжують отримувати субсидії. Крім допомоги на оплату комуналки, є цілий список послуг, на який їм надають цю виплату.

Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства соціальної політики України. Наголошується, що перелік житлово-комунальних послуг визначено статтею 5 Закону України "Про житлово-комунальні послуги". До нього входять:

житлова послуга — послуга з управління багатоквартирним будинком;

комунальні послуги — послуги з постачання та розподілу природного газу, електроенергії, теплової енергії, гарячої води, водопостачання, водовідведення, поводження з побутовими відходами.

Держава відшкодовує витрати на:

оплату житлово-комунальних послуг;

оплату витрат з управління багатоквартирним будинком (де є ОСББ) та комунальні послуги у ньому;

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та зрідженого газу;

оплату абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг (надається за індивідуальними договорами);

Варто врахувати, що субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива надаються громадянам лише один раз на рік. Виплату призначають, якщо домогосподарство не отримує комунальної послуги з постачання теплової енергії для централізованого опалення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як швидко і просто громадяни можуть дізнатися, чи була їм призначена субсидія або поки що немає всього в кілька кліків і не виходячи з дому.