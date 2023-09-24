Субсидия в Украине: перечень услуг, на который предоставляют выплаты

Выплата на одну из услуг из списка дается один раз на год

В Украине некоторые категории граждан продолжают получать субсидии. Помимо помощи на оплату коммуналки есть целый список услуг, на который им предоставляют эту выплату.

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства социальной политики Украины. Отмечается, что перечень жилищно-коммунальных услуг определен статьей 5 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах". В него входят:

жилищная услуга – услуга по управлению многоквартирным домом;

коммунальные услуги — услуги по поставке и распределению природного газа, электроэнергии, тепловой энергии, горячей воды, водоснабжения, водоотвода, обращения с бытовыми отходами.

Государство возмещает расходы на:

оплату жилищно-коммунальных услуг;

оплату расходов по управлению многоквартирным домом (где есть ОСББ) и коммунальные услуги в нем;

приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа;

оплату абонентского обслуживания для потребителей коммунальных услуг (предоставляется по индивидуальным договорам);

Стоит учесть, что субсидии на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива даются гражданам только один раз в год. Выплату назначают, если домохозяйство не получает коммунальную услугу по снабжению тепловой энергией для централизованного отопления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как быстро и просто граждане могут узнать, была ли им назначена субсидия или пока нет всего в несколько кликов и не выходя из дома.