Треба субсидія? Коли кінцевий термін подачі документів

Шанс отримати субсидію є навіть в тих, кому раніше відмовляли — все залежить від причини

З жовтня в Украіні стартує опалювальний період в призначенні субсидій. Але не варто лякатися того, що ви можете не встигнути — субсидія призначається з початку опалювального періоду при поданні документів ще протягом двох місяців після його початку. Якщо подати ще пізніше — призначатимуть із місяця звернення.

Що ж до субсидії на побутове паливо (тверде, рідке та пічне), то така субсидія призначається на рік, тож до кінця 2023 року ще є час. Заступниця начальника ГУ ПФУ у Миколаївській області Ольга Галинтовська розповіла, що робити тим, кому раніше відмовляли за різних причин у призначенні субсидії. Вони, як і ті хто раніше не звертався по цей вид допомоги від держави можуть подати заяву та декларацію до органів Пенсійного фонду. Субсидія може бути призначена, якщо людина набула на неї право.

Для тих абонентів, які в неопалювальний період отримували субсидію або вона нараховувалась у сумі 0 грн, можуть не приходити знову до Пенсійного фонду. Перерахунок на осінньо-зимовий період здійснять автоматично. Нагадаємо, опалювальний сезон субсидій триває з 1 жовтня по 30 квітня.

Раніше "Телеграф" нагадував, що при подачі заяви на отримання субсидії враховуються доходи всіх членів домогосподарства. Якщо хтось із них не проживає, то про це треба надати документальне підтвердження.