Шанс отримати гроші від держави є: що робити, якщо отримувач субсидії помер

Час на звернення до держави обмежений кількома місяцями

Українці продовжують подавати заявки на отримання субсидії в новому опалювальному періоді з жовтня 2023 по квітень 2024 року. Частинці отримувачів субсидію продовжують автоматично. Однак життя непередбачуване і в його плин може втрутитися трагедія.

Як пояснила заступниця начальника відділу надання житлових субсидій ГУ ПФУ у Києві Наталія Юрьєва, в разі смерті одержувача, кошти субсидії, які не були виплачені можна отримати. Для цього потрібно оформити письмове звернення.

Таку заяву може написати той з членів домогосподарства, який був вказаний при заповненні документів та з урахуванням якого призначалась субсидія. Для подання письмового звернення відведений обмежений час — три місяці після настання смерті одержувача субсидії.

Раніше "Телеграф" розповідав про особливості отримання субсидій пенсіонерами. Ця категорія українців може претендувати на допомогу від держави, при подачі заяви враховують пенсійний дохід за серпень 2023 року та деякі інші виплати. Соціальна допомога від ООН до них не входить. Також можна втратити право на субсидію. Зокрема через великі витрати, невідповідність доходів чи наявність боргів за комунальні послуги. Причин відібрати субсидію у отримувача є кілька, через деякі можуть змусити повернути вже виплачені кошти.