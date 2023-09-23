Шанс получить деньги от государства есть: что делать, если получатель субсидии умер

Время на обращение к государству ограничено несколькими месяцами

Украинцы продолжают подавать заявки на получение субсидии в новом отопительном периоде с октября 2023 года по апрель 2024 года. Часть получателей субсидию продлевают автоматически. Однако жизнь непредсказуема и в ее течение может вмешаться трагедия.

Как пояснила заместитель начальника отдела предоставления жилищных субсидий ГУ ПФУ в Киеве Наталья Юрьева, в случае смерти получателя, средства субсидии, которые не были выплачены, можно получить. Для этого необходимо оформить письменное обращение.

Такое заявление может написать тот из членов домохозяйства, указанный при заполнении документов и с учетом которого назначалась субсидия. Для подачи письменного обращения отведено ограниченное время – три месяца после наступления смерти получателя субсидии.

Ранее "Телеграф" рассказывал об особенностях получения субсидий пенсионерами. Эта категория украинцев может претендовать на помощь от государства, при подаче заявления учитывают пенсионный доход за август 2023 года и некоторые другие выплаты. Социальная помощь от ООН в них не входит. Также можно лишиться права на субсидию. В частности, из-за больших расходов, несоответствия доходов или наличия долгов за коммунальные услуги. Причин отобрать субсидию у получателя несколько, по некоторым могут заставить вернуть уже выплаченные средства.