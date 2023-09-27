Укр

Нужна субсидия? Когда конечный срок подачи документов

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Субсидия предоставляется на оплату услуг ЖКХ, содержание домов, приобретение топлива для печей. Новость обновлена 27 сентября 2023, 09:37
Субсидия предоставляется на оплату услуг ЖКХ, содержание домов, приобретение топлива для печей.. Фото pixabay.com

Шанс получить субсидию есть даже у тех, кому раньше отказывали — все зависит от причины

С октября в Украине стартует отопительный период в назначении субсидий. Но не стоит пугаться того, что вы можете не успеть – субсидия назначается с начала отопительного периода при подаче документов еще в течение двух месяцев после его начала. Если подать еще позже, будут назначаться из месяца обращения.

Что касается субсидии на бытовое топливо (твердое, жидкое и печное), то такая субсидия назначается на год, так что до конца 2023 года еще есть время. Заместитель начальника ГУ ПФУ в Николаевской области Ольга Галинтовская рассказала, что делать тем, кому раньше отказывали по разным причинам в назначении субсидии. Они, как и те, кто ранее не обращался за этим видом помощи от государства, могут подать заявление и декларацию в органы Пенсионного фонда. Субсидия может быть назначена, если человек получил на него право.

Для абонентов, которые в неотапливаемый период получали субсидию или она начислялась в сумме 0 грн, могут не приходить снова в Пенсионный фонд. Пересчет на осенне-зимний период будет произведен автоматически. Напомним, отопительный сезон субсидий проходит с 1 октября по 30 апреля.

Ранее "Телеграф" напоминал, что при подаче заявления на получение субсидии учитываются доходы всех членов домохозяйства. Если кто-то из них не проживает, то об этом нужно предоставить документальное подтверждение.

Теги:
#Субсидия #Субсидии