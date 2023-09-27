Нужна субсидия? Когда конечный срок подачи документов

Шанс получить субсидию есть даже у тех, кому раньше отказывали — все зависит от причины

С октября в Украине стартует отопительный период в назначении субсидий. Но не стоит пугаться того, что вы можете не успеть – субсидия назначается с начала отопительного периода при подаче документов еще в течение двух месяцев после его начала. Если подать еще позже, будут назначаться из месяца обращения.

Что касается субсидии на бытовое топливо (твердое, жидкое и печное), то такая субсидия назначается на год, так что до конца 2023 года еще есть время. Заместитель начальника ГУ ПФУ в Николаевской области Ольга Галинтовская рассказала, что делать тем, кому раньше отказывали по разным причинам в назначении субсидии. Они, как и те, кто ранее не обращался за этим видом помощи от государства, могут подать заявление и декларацию в органы Пенсионного фонда. Субсидия может быть назначена, если человек получил на него право.

Для абонентов, которые в неотапливаемый период получали субсидию или она начислялась в сумме 0 грн, могут не приходить снова в Пенсионный фонд. Пересчет на осенне-зимний период будет произведен автоматически. Напомним, отопительный сезон субсидий проходит с 1 октября по 30 апреля.

Ранее "Телеграф" напоминал, что при подаче заявления на получение субсидии учитываются доходы всех членов домохозяйства. Если кто-то из них не проживает, то об этом нужно предоставить документальное подтверждение.