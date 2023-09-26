Оформление субсидии в Украине: какие документы нужны пенсионерам

В разных ситуациях список может меняться

Неработающие пенсионеры, желающие получать субсидию, должны подать ряд определенных документов в соответствующие органы. В зависимости от ситуации их перечень может меняться.

Если пенсионер имеет долги за коммуналку, проживает с другими зарегистрированными лицами, или же живет один, список документов будет дополняться. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Так, если неработающий пожилой человек зарегистрирован и проживает в жилом помещении один, в таком случае для назначения субсидии ему необходимо будет подать только заявление и декларацию (по установленным формам).

Если в помещении зарегистрированы другие лица, которые по факту там не проживают, неработающему пенсионеру нужно к декларации дополнительно подать документы, подтверждающие непроживание в жилом помещении таких лиц. В их число входят:

справка об обучении или трудоустройстве лица в другом населенном пункте,

справки ЖЭК, ОСМД или ЖСК о непроживании лица по адресу домохозяйства,

справка об оплате потребленных ЖКУ по другому адресу или акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства / фактического места проживание, состоящее органом местного самоуправления.

Также в ПФУ подчеркнули, что если у пенсионера есть задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, ему необходимо подать документ об уплате задолженности или заключенный договор о ее реструктуризации, или же определение об открытии производства по делу в случае обжалования задолженности в судебном порядке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам объяснили, какие документы нужны для получения субсидии и куда обращаться. Появилась возможность сделать это не выходя из дома.