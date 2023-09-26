Оформлення субсидії в Україні: які документи потрібні пенсіонерам

У різних ситуаціях список може змінюватись

Непрацюючі пенсіонери, які бажають отримувати субсидію, повинні подати низку певних документів до відповідних органів. Залежно від ситуації, їх перелік може змінюватися.

Якщо пенсіонер має борги за комуналку, проживає з іншими зареєстрованими особами або ж живе один, список документів доповнюватиметься. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Так, якщо непрацююча людина похилого віку зареєстрована і проживає в житловому приміщенні одна, у такому разі для призначення субсидії їй необхідно буде подати тільки заяву та декларацію (за встановленими формами).

Якщо у приміщенні зареєстровані інші особи, які за фактом там не проживають, непрацюючому пенсіонеру потрібно до декларації додатково подати документи, які б підтверджували непроживання в житловому приміщенні таких осіб. До них входять:

довідка про навчання чи працевлаштування особи в іншому населеному пункті,

довідки ЖЕК, ОСББ або ЖБК про непроживання особи за адресою домогосподарства,

довідка про оплату спожитих ЖКП за іншою адресою або акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання, яке складається органом місцевого самоврядування.

Також у ПФУ підкреслили, що якщо пенсіонер має заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, йому необхідно подати документ про сплату заборгованості або укладений договір про її реструктуризацію, або ж ухвалу про відкриття провадження у справі у разі оскарження заборгованості в судовому порядку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям пояснили, які документи потрібні для отримання субсидії та куди звертатися. З’явилася можливість зробити це, не виходячи з дому.