Отопительный период стартует через несколько дней: как украинцам получить субсидию

Для получения субсидии можно заполнить декларацию и заявление онлайн на портале ПФУ или "Дия"

В Украине с 1 октября стартует отопительный срок выплаты субсидий. Продлится он до 30 апреля. В настоящее время абоненты будут получать компенсацию за услуги с учетом растущих счетов за отопление. В прошлом сезоне средняя сумма субсидии в отопительный период составила 1600 грн., а получали ее около 2 млн абонентов. В этом году количество их может возрасти.

Подать документы нужно не обязательно до 1 октября. Правительство дает еще два месяца на подачу документов с начала сезона. При этом начисление суммы субсидии начинается с первого дня начала отопительного периода. В случае если документы были поданы позже двух месяцев с начала периода, то начисление происходит с текущего месяца, в котором подали заявление и декларацию.

Отметим, что в расчет субсидии учитывается для работающих людей 1 и 2 квартала 2023, а для пенсионеров сумма пенсии за август. Следует принимать во внимание и другие виды доходов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие документы нужны для того, чтобы подать заявление на получение такого вида помощи от государства. Для ВПЛ их количество может быть больше, в частности может потребоваться договор об аренде и справка внутреннего переселенца. Также дополнительные документы необходимо если в домохозяйстве есть зарегистрированный человек не проживающий, чтобы исключить его из подсчета доходов.