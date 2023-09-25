Изменились планы или грядет переезд: отказаться от субсидии можно онлайн

Об отказе от субсидии или других льгот могут при необходимости предоставить справку

В Украине подать документы на получение субсидии можно онлайн, так же дистанционно можно и отказаться от выплат. Такая функция может понадобиться переехавшим за границу и нуждающимся в отказе от получения этого вида социальной помощи. Отказ от субсидии могут оформить и находящиеся в Украине граждане, воспользовавшись почтой или электронными методами связи.

Как отмечают в Министерстве соцполитики, о том, что человек не получает субсидию или другие льготы на оплату ЖКУ, могут предоставить соответствующую справку. О желании получить такой документ следует указывать при написании заявления. Для тех, кому неудобно получать по почте, справку в виде сканированной копии могут отправить по электронной почте. Отметим, отказаться от получения субсидии нужно, например, в случае переезда для подачи заявления на помощь от государства по новому адресу.

В заявлении об отказе, которое пишется произвольно, пишут название органа ПФУ, где человек состоит на учете, ФИО получателя субсидии, адрес, номер телефона, электронной почты, вид помощи, от которой нужно отказаться. Контакты органов ПФУ находятся на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что кроме оплаты коммунальных услуг субсидия может распространяться на оплату расходов по содержанию дома ОСМД или приобретение газа и угля для печи. От такого вида субсидии также можно отказаться онлайн.