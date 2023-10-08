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Документы для оформления субсидии в Украине: озвучен полный список

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Как получить субсидию в Украине Новость обновлена 08 октября 2023, 09:30
Как получить субсидию в Украине. Фото Коллаж "Телеграфа"

Есть также ряд документов, которые могут запросить дополнительно

Гражданам, которые имеют право на получение субсидий в Украине, нужно предоставить список необходимых документов для ее назначения. Это можно сделать обратившись в соответствующий орган райгосадминистрации или же онлайн.

Об этом пишет издание "Факты". Подать на жилищную субсидию могут те граждане, расходы на коммунальные услуги у которых превышают 15% совокупного дохода домохозяйства.

Для назначения жилищной субсидии в 2023 году на твердое и жидкое печное бытовое топливо, украинцам будет необходимо подать следующие документы:

  • заявление;
  • декларацию;
  • серию и номер паспорта;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
  • адрес и счет в банке (в формате IBAN), на который будет идти выплата, и подписать упрощенное заявление.

Также у вас могут просить дополнительно такие документы:

  • договор об аренде жилья (если он есть);
  • справка о доходах (если вы указывали в декларации о доходах);
  • разные акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета;
  • договоры аренды жилья в другом городе;
  • справка, подтверждающая место нахождения лица на территории другой административно-территориальной единицы;
  • справка об оплате коммунальных услуг в другом жилом помещении;

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев может остаться в 2024 году без субсидии и почему. Есть несколько причин, почему могут лишить выплат.

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#Украина #Документы #Выплаты #Субсидии