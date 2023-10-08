Документы для оформления субсидии в Украине: озвучен полный список
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 6214
Есть также ряд документов, которые могут запросить дополнительно
Гражданам, которые имеют право на получение субсидий в Украине, нужно предоставить список необходимых документов для ее назначения. Это можно сделать обратившись в соответствующий орган райгосадминистрации или же онлайн.
Об этом пишет издание "Факты". Подать на жилищную субсидию могут те граждане, расходы на коммунальные услуги у которых превышают 15% совокупного дохода домохозяйства.
Для назначения жилищной субсидии в 2023 году на твердое и жидкое печное бытовое топливо, украинцам будет необходимо подать следующие документы:
- заявление;
- декларацию;
- серию и номер паспорта;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
- адрес и счет в банке (в формате IBAN), на который будет идти выплата, и подписать упрощенное заявление.
Также у вас могут просить дополнительно такие документы:
- договор об аренде жилья (если он есть);
- справка о доходах (если вы указывали в декларации о доходах);
- разные акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета;
- договоры аренды жилья в другом городе;
- справка, подтверждающая место нахождения лица на территории другой административно-территориальной единицы;
- справка об оплате коммунальных услуг в другом жилом помещении;
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев может остаться в 2024 году без субсидии и почему. Есть несколько причин, почему могут лишить выплат.