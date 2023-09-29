Субсидия может покрыть не все расходы: сколько государство компенсирует за электричество

Если вы вышли за пределы нормы — будете оплачивать самостоятельно

В Украине можно получить разные виды помощи от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг. Среди них есть и субсидия. Однако такие льготы предоставляются на социальные нормы использованных ресурсов.

В ПФУ сообщили, что покрываемые льготами нормы использованной электроэнергии установили еще в 2014 году. Всего различают пять видов норм.

Если есть газовая плита и централизованная горячая вода:

максимальный размер нормы — 190 кВт/ч в месяц

на одного человека – 70 кВт/ч в месяц (на каждого дополнительного жителя +30 кВт/ч).

Если есть электроплита и централизованная горячая вода:

максимальный размер нормы — 230 кВт/ч в месяц

на одного человека – 110 кВт/ч в месяц (на каждого дополнительного жителя +30 кВт/ч).

Если есть электроплита и нет централизованной горячей воды:

максимальный размер нормы — 250 кВт/ч в месяц

на одного человека – 130 кВт/ч в месяц (на каждого дополнительного жителя +30 кВт/ч).

Если электроплиты, центральной горячей воды и колонки (газовых водонагревательных приборов) нет, есть централизованная холодная вода:

максимальный размер нормы — 220 кВт/ч в месяц

на одного человека – 100 кВт/ч в месяц (на каждого дополнительного жителя +30 кВт/ч).

Если это село или пгт и гражданину государство обеспечивает бесплатный свет в жилье:

на одного прописанного – 30 кВт/ч в месяц.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с 1 октября начинается отопительный период предоставления субсидий. Части абонентов получение продлили автоматически.