Держава компенсує не все: скільки води можна витрачати на субсидії

Кількість води на кожну людину обмежена

В Україні субсидія надається тільки на той обсяг комунальних послуг, який має бути за соціальними нормами споживання. Все що виходить за ці межі — споживач оплачує самостійно і в повному обсязі.

На сайті Мінсоцполітики розміщені норми споживання для абонентів з різними умовами проживання. Для централізованого водопостачання та водовідведення існують такі варіанти (кількість вказана на місяць):

постачання холодної води, коли гаряча вода не подається централізовано — 3,6 кубометра на людину,

постачання холодної води, якщо гаряча вода постачається централізовано — 2 кубометра на людину,

постачання гарячої води централізоване — 1,6 кубометра на людину,

загальне водовідведення — 3,6 кубометра на людину.

Таким чином одна особа в домогосподарстві має витрачати 3,6 кубометра води на місяць в межах соціальної норми. При більшій кількості людей в домогосподарстві число кубометрів пропорційно збільшується.

Раніше "Телеграф" розповідав, що схожі норми є і на використання електроенергії. Вони різняться для помешкань з електроплитами, газовими колонками та з наявністю/відсутністю централізованого гарячого водопостачання.