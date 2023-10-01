Государство компенсирует не все: сколько воды можно тратить на субсидии
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Количество воды на каждого человека ограничено
В Украине субсидия предоставляется только на тот объем коммунальных услуг, который должен быть по социальным нормам потребления. Все что выходит за эти пределы – потребитель оплачивает самостоятельно и в полном объеме.
На сайте Минсоцполитики размещены нормы потребления для абонентов с разными условиями проживания. Для централизованного водоснабжения и водоотведения существуют следующие варианты (количество указано в месяц):
- снабжение холодной водой, когда горячая вода не подается централизованно — 3,6 кубометра на человека,
- снабжение холодной водой, если горячая вода поставляется централизованно — 2 кубометра на человека,
- поставка горячей воды централизованная — 1,6 кубометра на человека,
- общий водоотвод – 3,6 кубометра на человека.
Таким образом, один человек в домохозяйстве должен тратить 3,6 кубометра воды в месяц в пределах социальной нормы. При большем количестве людей в домохозяйстве число кубометров пропорционально увеличивается.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что схожие нормы есть и на использование электроэнергии. Они отличаются для жилищ с электроплитами, газовыми колонками и наличием/отсутствием централизованного горячего водоснабжения.