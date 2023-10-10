Порахують ваші гроші: які доходи впливають на суму субсидії

Доходи, що перевірятимуть у ПФУ обмежені по часу отримання

В Україні призначили субсидії на опалювальний період. Декому їх продовжили автоматично, однак певним категоріям українців для отримання субсидії в осінньо-зимовий період треба знову подати документи. Серед таких категорій ВПО, а також ті, в кого змінилась кількість мешканців.

У Пенсійному фонді нагадали, що субсидія розраховується з огляду на середній сукупний дохід за місяць. Для опалювального сезону період, врахований в підрахунках — І і ІІ квартали 2023 року. Якщо ж у складі домогосподарства є пенсіонери — їм рахують по пенсії за серпень.

Людина має звернутися по субсидію на опалювальний період до 1 листопада, аби отримувати її з початку сезону. Якщо це відбулося пізніше — враховуються в дохід два квартали перед місяцем, що передує місяцю звернення. Субсидія на купівлю палива для опалення визначається з огляду на доходи 2002 року.

Аби отримати субсидію, витрати на комуналку не мають бути менші за 15% від загального місячного доходу. При чому в суму не враховуються різноманітні види соціальної допомоги від міжнародних організацій та виплати ВПО. На суму доходи окрім зарплати, пенсії та стипендії впливають перекази з-за кордону, допомога по безробіттю, страхові виплати та інші прибутки, в тому числі пасивний дохід.

Раніше "Телеграф" розповідав, що різні комунальні послуги мають нормативи в рамках яких надається певна їхня кількість. Наприклад, субсидія покриває обмежене споживання газу.