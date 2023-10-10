Посчитают ваши деньги: какие доходы влияют на сумму субсидии

Доходы, которые будут проверять в ПФУ, ограничены по времени получения

В Украине назначен субсидии на отопительный период. Некоторым их продлили автоматически, однако определенным категориям украинцев для получения субсидии в осенне-зимний период нужно снова подать документы. Среди таких категорий ВПЛ, а также те, у кого изменилось количество жителей.

В Пенсионном фонде напомнили, что субсидия рассчитывается с учетом среднего совокупного дохода за месяц. Для отопительного сезона период, учтенный в подсчетах – I и II кварталы 2023 года. Если же в составе домохозяйства есть пенсионеры, им считают по пенсии за август.

Человек должен обратиться за субсидией на отопительный период до 1 ноября, чтобы получать ее с начала сезона. Если это произошло позже — учитываются в доход два квартала перед месяцем, предшествующим месяцу обращения. Субсидия на покупку топлива для отопления определяется исходя из доходов 2002 года.

Чтобы получить субсидию, расходы на коммуналку не должны быть менее 15% от общего месячного дохода. Причем в сумму не учитываются разные виды социальной помощи от международных организаций и выплаты ВПЛ. На сумму доходы, кроме зарплаты, пенсии и стипендии, влияют переводы из-за границы, пособие по безработице, страховые выплаты и другие доходы, в том числе пассивный доход.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что разные коммунальные услуги имеют нормативы, в рамках которых предоставляется определенное их количество. Например, субсидия покрывает ограниченное потребление газа.