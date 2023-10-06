Некоторым украинцам надо заново подавать заявление на субсидию: о ком речь

Порядок действий рассказали в ПФУ

Начало отопительного сезона все ближе, а вместе с ним возрастут и суммы в платежках: тем, чьи расходы на коммунальные платежи превышают 15% дохода, государство выплачивает жилищную субсидию. Большинству тех, кто получал такую помощь ранее ее переназначат автоматически, однако есть случаи, когда нужно заново подать заявление и декларацию.

О том, как начисляется субсидия в случае изменения состава семьи, рассказали в Пенсионном Фонде. Для назначения пособия на оплату коммунальных услуг количество членов домохозяйства определяют в начале месяца, с которого назначается такая выплата. Это регулируется пунктом 24 "Положения о порядке назначения жилищных субсидий", утвержденное правительственным постановлением от 21 октября 1995 г. № 848.

В случае, когда семья уже получает субсидию, а число зарегистрированных в домохозяйстве людей уменьшилось, то расчет субсидии в текущем месяце еще будет осуществлен на основе предварительных данных.

Однако со следующего месяца выплату будут предоставлять на основе новых данных. В таком случае получатель должен снова обращаться в органы ПФУ, писать новое заявление и подавать обновленную декларацию о доходах.

"В случае изменения состава зарегистрированных в жилом помещении членов домохозяйства, лицо, которому назначена субсидия, должно в течение 30 календарных дней сообщить об этом органу Пенсионного фонда Украины, который назначает субсидию", — подчеркнули в Фонде.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие документы нужны для того, чтобы подать заявление на получение такого вида помощи от государства. Для ВПЛ их количество может быть больше, в частности может потребоваться договор об аренде и справка внутреннего переселенца.