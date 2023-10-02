Зима близько: коли спливає термін подачі документів на субсидію

Аби отримати субсидію в повному обсязі лишився обмежений термін подачі документів

В Україні почався опалювальний період надання субсидій. Він стартував 1 жовтня і триватиме до 30 квітня. Тим хто не встиг подати документи на субсидію до його початку варто прискоритися для того, щоб отримувати субсидію в повному обсязі з моменту початку опалювального сезону.

Є ще певний запас на подачу документів — це два місяці. Якщо людина подала документи на отримання субсидії на оплату різних послуг житлово-комунального господарства після цього періоду, то виплата субсидії стартуватиме з місяця надходження заяви у Пенсійний фонд.

Для того, щоб отримати субсидію, треба подати офлайн чи онлайн заяву та декларацію про доходи. Враховуються прибутки всіх членів домогосподарства за 1 та 2 квартали 2023 року. Для пенсіонерів враховується виплата пенсії за серпень. Якщо людина не має доходу, при цьому є повносправною та повнолітньою, субсидію не нададуть. Виключенням є проходження, наприклад, навчання.

Також при подачі документів можуть знадобитися і інші довідки. Серед них довідка про інший тип доходів, про які не відомо в Пенсійному фонді, довідки про те, що хтось із членів домогосподарства не проживає за вказаною адресою (це можуть бути документи людини із іншого міста про проживання чи навчання). Для ВПО може знадобитися довідка ВПО, а для тих хто орендує житло договір оренди.

Раніше "Телеграф" розповідав, що субсидію нараховують тільки на соціальні норми споживання. Це означає обмежену кількість води, електроенергії та газу на одну людину. Зокрема використати на місяць одна людина має не більше 3,6 кубометрів води, все що буде перелімітом і оплачується в повному обсязі.