Зима близко: когда истекает срок подачи документов на субсидию

Чтобы получить субсидию, в полном объеме остался ограниченный срок подачи документов.

В Украине начался отопительный период предоставления субсидий. Он стартовал 1 октября и продлится до 30 апреля. Тем, кто не успел подать документы на субсидию до его начала, следует ускориться для того, чтобы получать субсидию в полном объеме с момента начала отопительного сезона.

Есть еще определенный запас подачи документов — это два месяца. Если человек подал документы на получение субсидии на оплату различных услуг жилищно-коммунального хозяйства после этого периода, выплата субсидии будет стартовать с месяца поступления заявления в Пенсионный фонд.

Чтобы получить субсидию, нужно подать оффлайн или онлайн заявление и декларацию о доходах. Учитываются доходы всех членов домохозяйства за 1 и 2 квартала 2023 года. Для пенсионеров учитывается выплата пенсии за август. Если человек не имеет дохода, при этом является полноправным и совершеннолетним, субсидию не предоставят. Исключением является прохождение, например, обучения.

Также при подаче документов могут потребоваться и другие справки. Среди них справка о другом типе доходов, о которых неизвестно в Пенсионном фонде, справки, что кто-то из членов домохозяйства не проживает по указанному адресу (это могут быть документы человека из другого города о проживании или обучении). Для ВПЛ может потребоваться справка ВПЛ, а для тех, кто арендует жилье договор аренды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что субсидию начисляют только на социальные нормы потребления. Это означает ограниченное количество воды, электроэнергии и газа на одного человека. В частности, использовать в месяц один человек должен не более 3,6 кубометров воды, все что будет перелимитом и оплачивается в полном объеме.