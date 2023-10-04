Растрата субсидии: за что могут забрать выплату и как увеличить ее размер

При проблемах с оплатой коммунальных услуг на субсидии есть возможность получать выплаты дальше

В Украине идет назначение субсидий на отопительный период 2023-2024 годов. Продлится он до 30 апреля. Большинство получателей получат продолжение автоматически, однако есть веская причина по которой субсидию могут отобрать.

Это отдельно подчеркнула заместитель министерши социальной политики Дарья Марчак. Такая причина – долги за коммунальные услуги. Чиновница отметила, что деньги субсидии предоставляются целевым платежом именно на оплату коммуналки, если есть долги – человек не использовал их по назначению.

Лишить жилищной субсидии могут за долг более чем в 680 грн, просроченный более чем на 3 месяца. Есть вариант продолжать получать субсидию и в таком случае заключить договор на реструктуризацию долга или получать субсидию только на те коммунальные услуги по которым нет задолженности.

Если вы уже получали субсидию и у вас изменилось имущественное положение или доходы в сторону ухудшения ситуации, информацию об этом следует обновить в Пенсионном фонде. В таком случае сумма субсидии на оплату услуг ЖКХ может увеличиться.

Ранее "Телеграф" рассказывал о нормах использования электроэнергии, газа и отопления при получении субсидии. Они различаются для разных типов домов.