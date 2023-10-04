Марнотратство субсидії: за що можуть забрати виплату та як збільшити її розмір

При проблемах з оплатою комунальних послуг на субсидії є можливість отримувати виплати далі

В Україні триває призначення субсидій на опалювальний період 2023-2024 років. Триватиме він до 30 квітня. Більшість одержувачів отримають продовження автоматично, однак є вагома причина через яку субсидію можуть відібрати.

На цьому окремо наголосила заступниця міністерки соціальної політики Дарина Марчак. Така причина — борги за комунальні послуги. Чиновниця зазначила, що гроші субсидії надаються цільовим платежем саме на оплату комуналки, якщо є борги — людина не використовувала їх за призначенням.

Позбавити житлової субсидії можуть за борг в понад 680 грн, прострочений на понад 3 місяці. Є варіант продовжувати отримувати субсидію і в такому випадку — укласти договір на реструктуризацію боргу, або отримувати субсидію тільки на ті комунальні послуги за якими немає заборгованості.

Якщо ви вже отримували субсидію і у вас змінився майновий стан чи доходи в бік погіршення ситуації, то інформацію про це слід оновити в Пенсійному фонді. В такому випадку сума субсидії на оплату послуг ЖКГ може зрости.

Раніше "Телеграф" розповідав про норми використання електроенергії, газу та опалення при отриманні субсидії. Вони різняться для різних типів будинків.